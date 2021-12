Presentan libro Horacio Piña; Leyenda del beisbol coahuilense

Torreón, Coah.- Honor a quien honor merece: Horacio Piña García, leyenda viviente del beisbol mexicano, fue reconocido en vida al presentar ante los medios de comunicación, familiares, amigos y ex compañeros un libro que tiene por título "Perfección del Juego de la Vida". Éste narra la exitosa carrera del pelotero, también conocido como "El Ejote", dentro de su carrera en el beisbol de México y el de Grandes Ligas.

Originario del Ejido Maravillas, Municipio de Matamoros, Horacio Piña vistió las franelas de Rieleros de Aguascalientes, Acereros de Monclova, Tuzos de Zacatecas, Pericos de Puebla y Tomateros de Culiacán, en el beisbol de México, y Filis de Filadelfia, Cachorros de Chicago, Rangers de Texas, Indios de Cleveland, Senadores de Washington y Atléticos de Oakland, en Grandes Ligas.

Esta última novena con la que quedó campeón tras ganar la Serie Mundial en 1973. La emotiva presentación de su libro tuvo como escenario las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna (UAAAN).

"El Ejote" Piña fue entronizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, en 1987.

Entre sus grandes hazañas, se convirtió Campeón de la Serie Mundial de 1973 con los Atléticos de Oakland, al doblegar en cuatro encuentros a los Mets de Nueva York, con lo que se convirtió en el primer jugador mexicano en coronarse en un Clásico de Otoño.

Posteriormente, en 1974 logró un juego sin hit ni carrera con la novena de Aguascalientes, en juego en el que derrotaron a los Indios de Juárez. Otro de los récords que perdurarán por siempre del ex pitcher coahuilense, fue el juego perfecto que lanzó el 12 de julio de 1978, con Rieleros de Aguascalientes ante los Diablos Rojos del México.

En esta ceremonia de reconocimiento en vida estuvieron presentes grandes ex peloteros mexicanos, como Enrique "Huevo" Romo (campeón de la Serie Mundial 1978 con Piratas de Pittsburgh), Antonio Pollorena (ex jugador del Unión Laguna) y Raúl Valverde (ex jugador del Unión Laguna), entre otros, quienes engalanaron este evento en el que se presentó el libro que narra la carrera dentro de la "Pelota Caliente" del orgullo de Matamoros, Coahuila: Horacio, "El Ejote", Piña García.