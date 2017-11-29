Preside Rubén entrega de Doctorado Honoris Causa

Arteaga, Coah.- El gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó la ceremonia de entrega Doctorado Honoris Causa al Jurista Miguel Polaino Navarrete, así como la entrega de medallas Miguel Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente al Mérito Universitario.

En su mensaje, el Gobernador coahuilense destacó la importancia de mantener una alianza con las instituciones educativas, en este renglón señaló que durante su gestión fue uno de los tres principales ejes, lo cual se reflejó en ocho nuevas universidades con 35 diversas opciones de carrera y 235 nuevas preparatorias, gracias a lo cual más de 50 mil jóvenes estudiantes tienen una oportunidad de desarrollo.

En su intervención, el rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila además de destacar la gran relación y equilibrio que existe entre el Gobierno de Coahuila y la Universidad Autónoma, siendo ambos aliados en beneficio de la ciudadanía estudiantil. Aprovechó para otorgarle el Título de Maestro Ad Vitam de la Universidad Autónoma de Coahuila.

“El Gobierno de Rubén Moreira promovió siempre la participación de la universidad en proyectos estratégicos para la vida pública”, dijo, “En virtud de lo que ha significado un apoyo invaluable que ha permitido durante los últimos seis años: logros, avances, frutos y consolidación de objetivos, que hacen de nuestra casa de estudios una universidad más competitiva”.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida leyó la semblanza del Profesor Miguel Polaino Navarrete destacando que es el jurista y penalista más sólido de Iberoamérica actualmente.

Por su parte, Miguel Polaino Navarrete se dijo afortunado y honrado de poder recibir este gran reconocimiento, al tiempo que agradeció el poder dedicarse a la vocación del profesorado.

También durante la ceremonia se dio paso a la entrega de medallas Miguel Ramos Arizpe, Juan Antonio de la Fuente y Diploma al Mérito Universitario a quienes se hicieron acreedores a ellos.