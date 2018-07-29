Proliferan salones de fiesta ‘piratas’, Carecen de permisos

Frontera, Coah.- Personal de Protección Civil inició la inspección a salones de fiestas y se ha detectado que por desconocimiento, algunos propietarios solo abrieron sin contar con los permisos y medidas de seguridad que exige la ley para este tipo de lugares.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, dio a conocer que en el departamento no se contaba con un padrón de los salones para fiesta que existen, por ello conforme se realice la inspección se va a ir armando un listado y se conocerá el número total de salones que existen.

“Hay muchas personas que emprenden su negocio con un salón de fiestas pero no saben que hay que cumplir con ciertos trámites y requisitos, abren y empiezan a operar en total desconocimiento, por eso vamos a llegar a todos los negocios de este tipo”.

Comentó que la revisión llegará a salones grandes y pequeños por igual, se realizará un barrido por los diversos sectores para detectar dónde existen estos negocios, revisar si cuentan con los permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento, permisos de Obras Públicas y Protección Civil.

También se inspeccionarán medidas de seguridad en el inmueble, deben tener extintores, salidas de emergencia, señalización, rutas de evacuación, cableado en buenas condiciones, en el caso de los que tengan juegos deben estar en buenas condiciones y los que tengan alberca cumplir con señalización de las profundidades, que el piso alrededor no sea resbaloso.

Destacó que según lo que marca la ley, en caso de detectar que los salones de fiesta no cumplen con algunos de los requerimientos se les dará un tiempo para que subsanen y de no cumplir ya se puede

proceder a sancionar.