Promete Pepe Aguilar espectacular concierto

San Buenaventura, Coahuila.- El rey del Jaripeo promete espectacular concierto en la Monumental Plaza de Toros San Buenaventura donde se presentará este sábado 14 de julio.

El cantante Pepe Aguilar se presentará acompañado de la banda, mariachi y banda pop para dar lo mejor de sí en el escenario y deleitar a su público con una noche inolvidable.

Emotivas sorpresas traerá Pepe Aguilar para el festejo del Santo Patrono ya que prepara un número especial para sus seguidores.

La Feria ofrece el concierto de Pepe Aguilar como uno de sus mejores eventos con motivo de ser el 14 de Julio el día más importante de la celebración del Santo Patrono San Buenaventura.

Los asistentes podrán deleitarse con los temas “Por una mujer bonita”, “Me vas a extrañar”, “Perdóname”, “Chaparrita de mi vida” y “Mi credo”.

Además con mariachi un popurrí a Vicente Fernández con sus canciones “Acá entre nos”, “Por tu maldito amor”, “Mujeres divinas”, entre otras.