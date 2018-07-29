Promueve SNE vacantes en julio

Torreón, Coah.- Durante este mes el Servicio Nacional del Empleo (SNE) Laguna promueve casi mil 300 vacantes, que incluye a profesionistas, técnicos y operarios, sin dejar de lado a los adultos mayores y personas con discapacidad.

La misión del SNE es la colocación de los buscadores en el mercado laboral, por lo que para operarios promueven 935 empleos, para técnicos 275 y para profesionistas 79.

Para operarios, algunas de las áreas de oportunidad son guardias de seguridad, costura para arnés automotriz, operador de producción, ayudante de limpieza y surtidores de piso; los puestos requieren primaria o secundaria y las edades van desde los 18 a 55 años.

Los técnicos requeridos son encargados de nómina, jefes de mantenimiento, auxiliares administrativos o contables, torneros y electricistas, con preparatoria o carrera técnica y también de 18 a 55 años.

No se deja de lado a adultos mayores y personas con discapacidad.

Los profesionistas que solicitan las empresas son arquitectos, supervisores de obra, ingenieros agrícolas, superintendentes de producción, ingenieros y contadores públicos.

“Los martes seguimos compartiendo las oficinas con personal del Cefereso 14 de Gómez Palacio, Durango, que necesita abogados con cédula, custodios penitenciarios, médicos generales y especialistas que sean titulados”, subrayó.

Para los adultos mayores de hasta 65 años, la oferta es para trabajar en tiendas de conveniencia y call centers. Se solicita que tengan una noción en computación y para ellos hay 205 opciones.

De igual manera, para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva son 30 puestos.

“Tanto a los adultos mayores como a las personas con discapacidad les pedimos un examen médico y la valoración del VALPAR de la U.A. de C, que se encarga de brindarles servicio para que se puedan insertar en el mercado laboral”, señaló.

“Ambos regresan al SNE y son canalizados a una empresa; los sueldos van desde 4 y hasta 20 mil pesos”.

Las oficinas del Servicio Nacional del Empleo están en Calle Zaragoza 148 BIS Sur de la colonia Centro, abiertas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas; los buscadores de empleo deben acudir con su CURP, alguna identificación y la tradicional solicitud de empleo.

“La atención personal se lleva cinco minutos, estamos atendiendo entre 30 y 40 personas diarias”, compartió Garza Valle.

Los teléfonos de esta dependencia estatal son 712 27 60 y 711 15 81.