Promueven campaña contras las adicciones

Francisco I. Madero, Coah.- En el Plantel Lequeitio del CECyTE, los alumnos, docentes y personal administrativo participaron en una actividad de carácter preventivo para conocer los riesgos del consumo de drogas.

La visita al plantel estuvo a cargo del personal del Centro de Integración Juvenil de la Ciudad de Torreón, que impartió la conferencia denominada “Mitos y Realidades sobre las Drogas”, a cargo de los ponentes Luis Gerardo Serrano Aguilera, Cecilia Pineda Granados y Jorge Alberto Marentes Rocha.

El Director General del CECyTE Coahuila, Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez, afirmó que en línea con los programas sociales de la Administración que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se busca atender a la población escolar con acciones específicas que inciden en la salud física y emocional.

Esta actividad se suma a la campaña permanente que instrumentó el CECyTE Coahuila con el fin de identificar las situaciones de peligro y alarma que constituye la problemática social de las drogas y enervantes.

En el presente ciclo escolar 2019-2020, se busca implantar en los bachilleratos un programa integral para combatir las adicciones en las instituciones.

En ese programa se contempla la organización de ferias, conferencias y pláticas sobre el consumo de drogas y las consecuencias de su uso.

Esta actividad se suma a la campaña permanente que instrumentó el CECyTE Coahuila con el fin de identificar las situaciones de peligro y alarma.