Protesta Castaños desabasto de agua

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Alrededor de 50 personas clamaron ante el alcalde Enrique Soto Ojeda el abasto de agua potable en sus hogares ante la falta del vital líquido, el Edil dijo que esta semana quedará lista la reparación de la línea en la colonia Carranza lo que acabará de tajo con la falta de agua e impulsarán un mejor sistema de distribución, incluso ampliando el horario del servicio.

También puedes leer: Lo apuñalan en fiesta de XV años

Media centena de personas llegaron a Presidencia Municipal clamando por la falta de agua potable en sus hogares.

Desde temprana hora llegaron los vecinos manifestantes, iban de las colonias California, Carranza, Zona Centro, Zapata, Independencia y otras más, el Presidente Municipal recibió a las personas en la sala de cabildo.

Ahí escuchó el clamor generalizado de estas personas quienes expresaban uno a uno el tiempo que tienen sin agua potable, les dijo que la inversión que recién concluyó con la reparación de la línea general, en una dimensión de 60 metros lineales vendrá a apoyar en mucho en mejorar el abasto.

Los vecinos se quejaron de falta de organización para el reparto en pipas, pues pese a que tenían reportes ante el SIMAS, los operadores no les surtían y no mantenían un surtido de agua organizado.

Personalmente, el alcalde Enrique Soto Ojeda atendió a los manifestantes y se comprometió a que en breve se restablecerá el servicio de manera más fluida.

Ante esto, el Presidente Municipal se comprometió a incluir una bitácora en el reparto de agua en pipas, y que los beneficiados firmen de recibido cada vez que se les otorga el líquido, además de buscar un perifoneo en las colonias, a fin de que los vecinos estén preparados cuando pase la pipa, y se tarden menos en entregar el líquido.

También, el edil les anunció que hoy por la mañana harán oficialmente el banderazo inicial a la reparación de la línea general, y la entrega de un tanque elevado en la colonia California, con ésta acción se permitirá que exista un mayor flujo de agua potable hacia todas las colonias.