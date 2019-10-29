Protestan maestros del CBTa

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Maestros y personal administrativo del CBTa número 22, empezaron a laborar bajo protesta ante una serie de peticiones que formularon y que no han sido cumplidas por parte de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM), adscrita a la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Los 55 trabajadores hicieron un paro de labores por un lapso de una hora al exterior del plantel para exigir a la Licenciada Thelma Pérez González, encargada UEMSTAYCM atender su pliego petitorio, de no ser atendidos advierten que cerrarán la institución con apoyo de padres de familia y evitarán el ingreso de 480 alumnos.

Se colocó una lona al exterior del plantel de las peticiones que no han sido cumplidas desde hace diez meses.

José Alfonso Anguiano Rangel, Secretario General de la D-11-29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestó que desde hace diez meses que las solicitudes no son atendidas y por ello se decidió tomar esta media para presionar a las autoridades competentes.

En el portón escolar del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 22, se colocó una lona en la cual los docentes y otros empleados de este sistema expresan sus inquietudes las cuales son; solución inmediata al pago de las claves administrativas, recién asignadas por corrimiento de plazas asignadas al plantel.

Rápida solución a la promoción y/o corrimientos de las plazas vacantes definitivas tanto administrativas como de docentes para el personal de base, al igual al trámite de plaza administrativa por sustitución-asignación.

Por prestaciones económicas del ISSSTE se aplican cobros indebidos, pago de incentivos por nivel destacado en evaluación docente.

Otra nota: Maltrata a su pareja

Pronta solución al cubrimiento de interinatos de las plazas vacante, además que es urgente la mejora de servicios y consultas apropiadas en los turnos matutino y vespertino del ISSSTE de Cuatro Ciénegas.

Y por último exigen unidad laboral en el UEMSTAYCM, así como cero ‘tortuguismo’ en los trámites ante quienes corresponda a nivel local, estatal o nacional.

Los docentes advierten que tomarán otras medidas más drásticas de no ser atendidos por las autoridades.