Proyectan instalar cajero de SIMAS

CASTAÑOS, COAH.- Instalar un cajero automático de Simas para el pago del recibo del agua potable, buscar que Telmex instale un cajero también, y reubicar todos los cajeros a un costado de la Presidencia Municipal es un proyecto que tienen las autoridades para reestructuración de pagos de servicios y retiro de efectivo.

Así lo dio a conocer el propio Alcalde Enrique Soto Ojeda, tras comentar que se encuentran en la etapa de verificar que SIMAS tenga la estructura suficiente para tener su base de datos de usuarios en el sistema de un cajero automático.

Mientras que también, solicitaron a la tienda de servicio telefónico para que se instale un cajero automático y los usuarios de telefonía tengan una manera más fácil y rápida para pagar su servicio.

Asimismo, se reubicarán los cajeros automáticos para servicios banqueros, a fin de tenerlo todo en un mismo lugar.

Mientras que el lugar idóneo para este proyecto a mediano plazo, sería a un costado de la Presidencia Municipal frente a la entrada de la Escuela Secundaria.

El Presidente Municipal dijo que esto hará la vida más fácil a los ciudadanos para que puedan pagar sus servicios de una manera más accesible o bien, tener dónde retirar efectivo del banco de su preferencia.