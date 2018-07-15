Pueblo Mágico Exhiben morosos en tienda de Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- La propietaria de una tienda de regalos ubicada en el centro del Pueblo Mágico, decidió exhibir a sus clientes morosos pegando una cartulina al exterior del establecimiento con los nombres y el monto de la deuda.

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En la lista aparecen 30 personas que tienen créditos pendientes por liquidar y la suma total asciende a los 12 mil pesos.

Este negocio llamado “Accesorios D’LIRIO” se ubica frente a la plaza del primer cuadro de la ciudad y es propiedad de la maestra Lirio Soto García, ciudadana muy conocida en el pueblo por tener años vendiendo regalos para toda ocasión.

La confianza en sus clientes permitió fiarles mercancía pero muchos dejaron de pagar. Esta situación orilló a la propietaria a advertir por medio de las redes sociales que daría un plazo de 24 horas para que los ciudadanos liquidaran la deuda o al menos hacer un pago para regularizar la cuenta.