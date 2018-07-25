‘Quebrados’ SIMAS Castaños y San Buena

Existe el interés por parte de los representantes de las cámaras empresariales de que los municipios de Castaños, San Buenaventura y Nadadores, formen parte del esquema que maneja SIMAS Monclova-Frontera, lo que podría dar complicaciones por el rezago que existe en estos sistemas.

Ante el interés que han demostrado algunos empresarios e incluso alcaldes por sumarse al Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento Monclova-Frontera como una zona metropolitana, el Gerente General señaló que es necesario realizar un estudio y ver la factibilidad del proyecto.

La intención es que dentro de este proyecto se incluyan los municipios de Castaños, San Buenaventura y Nadadores, por lo que dijo que será el Gobierno del Estado el que tome esta decisión.

Recordó la situación en la que se encuentran los sistemas en los municipios de Castaños y San Buenaventura, que se encuentran prácticamente quebrados y con un gran rezago en cuanto a infraestructura, por lo que se consideró que sería conveniente que se lleve a cabo esta fusión.

Mario Zamudio Michelsean dijo que en caso de que el Gobierno del Estado lo disponga y se tome como una zona conurbada, sería necesario que se realice una inversión de recursos para dotar al resto de los municipios de infraestructura.

“Lo interesante de que nos trataran a todos como a uno, sería que a todos nos darán más recursos, pero esto depende del Estado, que tiene que hacer un estudio de factibilidad, de infraestructura, movilidad, la verdad no nos conviene, pero si hay que tratarlo como cosa conurbada, tienen que dar más recursos”, indicó.