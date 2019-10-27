Reabrirán Playitas en Noviembre

Cuatro Ciénegas Coah.– En noviembre se dará la apertura de “Las Playitas” después de más de quince años de permanecer cerradas, como una nueva fortaleza turística para el valle cieneguense enmarcada en la Ruta del Desierto.

Luis Gilberto González Arocha, Presidente Estatal de Tour operadores indicó que se realizan los ajustes necesarios para poder aperturar al público este paraje impresionante de la naturaleza bajo el cuidado del ecosistema con algunas restricciones.

Señaló se tenía considerada la apertura para este próximo día 4 de noviembre, pero se pospuso para poder contar con todo lo que el proyecto contempla y que el turismo lo pueda disfrutar.

“Ciénegas se ha vuelto un destino muy visitado y se consolida, las playitas vienen a fortalecer el turismo que de por si ya es alta la demanda, es una muy buena alternativa como atractivo de este Pueblo Mágico”.

Habrá una serie de actividades permitidas que no dañen el ecosistema ni el ambiente es un tema muy bien cuidado y en base a ello se trabajará en el proyecto.

Destacó que son un importante número de hectáreas en las que se podrá disfrutar este paraje de la naturaleza y será un gran apoyo para el arribo del turismo durante el año.

Otra nota: Atrapados en elevador

Lo anterior, viene acompañado de un crecimiento y desarrollo hotelero que registra la infraestructura de este municipio porque hay demanda del turismo todos los días de la semana incrementándose los fines.

A la fecha, Cuatro Ciénegas cuenta con aproximadamente 500 cuartos y se contempla que de noviembre 2019 a marzo 2020 se integren tres hoteles más que pondrán en operación 130 nuevas habitaciones.

Puntualizó que también del 22 al 24 de noviembre se desarrollará el festival del globo que deja ocupación y derrama favorable en este “Pueblo Mágico” de Cuatro Ciénegas.