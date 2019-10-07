Realiza San Buena acciones contra cáncer de mama

San Buenaventura, Coah.- El DIF Municipal en coordinación con la Asociación “Unamos nuestros Lazos A.C.” realizaron Módulo de orientación y prevención en la lucha contra el cáncer de mama donde las Lic. Lucy Franco y Yesy Campos informaron con trípticos sobre la importancia de una Revisión Oportuna e invitaron a la gente a portar el lazo rosa durante el mes de octubre.

Presidencia Municipal de San Buenaventura a través del DIF y la Asociación Unamos Nuestros Lazos llevan a cabo pláticas y conferencias por la Lucha Contra el Cáncer de mama.

Los habitantes que escucharon el mensaje con gusto permitieron portar el lazo rosa y agradecieron la información brindada.

Ahora se instalaron en la Plaza Principal para ver de frente a las Mujeres y hombres a quienes les dieron una breve pero interesante explicación sobre el cuidado de la salud en todas las Mujeres, desde la infancia ya que el cáncer no respeta edades.

Al entregar trípticos con imágenes que indican los más importantes cuidados, partiendo de los hábitos de una alimentación saludable para prevenir cualquier enfermedad.

Con playeras rosas y la aplicación del lazo rosa, personal del DIF San Buenaventura y Fundación Unamos Nuestros Lazos caminaron también por los establecimientos de la Zona centro y explicaron sobre el proceso del cáncer, cuidados y forma de combatirlo.

La campaña de concientización exhorta a todas las Mujeres que asistan a realizarse los exámenes del Papanicolaou y mamografías al considerar que el cáncer se puede combatir si se detecta a tiempo y para las pacientes que viven la experiencia del cáncer, les ofrecen apoyo para llevarles a través de la fundación, prótesis y medicamento en apoyo a la economía y motivación de los pacientes.

Los habitantes que escucharon el mensaje con gusto permitieron portar el lazo rosa y agradecieron la información brindada.