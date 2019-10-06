Realizan exámenes de osteoporosis a abuelitos del asilo

San Buenaventura, Coah.- Personal del asilo de ancianos San Buenaventura acompañó a los abuelos a su examen de osteoporosis en el módulo instalado frente a Presidencia municipal.

Victoria Ortiz Sánchez coordinadora del asilo de ancianos apoyada con personal de la Unidad Básica de Rehabilitación Eduardo Rivera Barrón y Patricia Rodríguez apoyaron en el traslado.

La Unidad Médica ofrece estudio de huesos en $30 pesos a los habitantes para la detección oportuna de artritis y osteoporosis, sin embargo con apoyo del Ayuntamiento los abuelitos recibieron de forma gratuita el examen que les ayudar para mejor calidad de vida sin dolor de huesos.

Entre las recomendaciones que los asistentes de la salud hicieron al personal que atiende a los abuelos es continuar con los cuidados especiales, movilidad y alimentación adecuada, solo el medicamento prescrito que disminuye el dolor de espalda, rodillas, manos o pies sea acompañado de comida.

El examen para la detección de osteoporosis está dirigido a personas mayores de 18 años, se restringe solo en caso de tener marcapasos, embarazo, prótesis metálicas o período menstrual.

De los cinco abuelos que fueron trasladados al examen, serán valorados conforme a resultados con apoyo de la Unidad Básica de Rehabilitación para terapias especiales.