Rebasó delincuencia al estado mexicano

Tras lamentar los hechos ocurridos en Culiacán, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño dijo que los mexicanos debemos exigir al Presidente López Obrador que asuma la responsabilidad de su cargo y no de ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia e inseguridad.

Como mexicano, dijo que lamenta muy profundamente el terror que vivió la población, un terror que dijo han padecido otras ciudades del país, pero lo que sucedió en Sinaloa, aseguró “es un desafío frontal al estado mexicano”.

Lamenta Marcelo Torres Cofiño los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

Consideró que el estado fue doblegado por el crimen “nadie en su sano juicio debe alegrarse de esa derrota, pero es necesario reflexionar la falta de previsión la ausencia de coordinación y la débil capacidad de respuesta del gobierno”.

Dijo que literalmente esta debilidad, permitió que el crimen organizado tomara como rehén a la sociedad de Culiacán, “el gobierno claudicó en su compromiso de brindar seguridad a la población y de llevar ante la justicia a quienes han atentado contra la sociedad”.

También, aseguró que el gobierno federal no logró establecer una estrategia de comunicación coherente, que permitiera a la sociedad conocer con oportunidad y certeza lo que había ocurrido, y el vacío de información, así como las versiones confusas, propiciaron la especulación y más intranquilidad en la población.

Por todo, dijo que se debe exigir al gobierno de México y al Presidente López Obrador que informe con precisión de lo ocurrido, que haga rendir cuentas hasta las últimas consecuencias a los responsables de este desastre.

Y añadió “no debemos permitir que el estado mexicano se vuelva a ver rebasado por la delincuencia como pasó en Culiacán, estos lamentables hechos deben motivar un cambio en la estrategia del combate del crimen organizado, que lleve por fin a la pacificación del país y al restablecimiento del estado de derecho y el imperio de la ley”.

Finalizó “sí, es momento de estar unidos como mexicanos pero también es momento de exigir al presidente que asuma de una vez por todas la responsabilidad que su alto cargo demanda, ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia basta de jugueteos, con la seguridad, la tranquilidad y la vida de los mexicanos no se juega”.