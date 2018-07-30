Rechazan impugnación del PAN en San Buena

SAN BUENAVENTURA COAH.- El Tribunal Electoral de Coahuila dio a conocer la respuesta a la impugnación interpuesta por el Partido Acción Nacional en cuanto a la designación de las regidurías a los partidos de la Coalición Juntos Haremos Historia.

La sentencia definitiva rechazó de plano la demanda presentada por la demandante en este caso el Comité Municipal del PAN de San Buenaventura por carecer de legitimización.

Fue el pasado ocho de julio cuando Blanca Esthela del Toro de León presentó un medio de impugnación innominado al no estar conforme con la asignación de la primera regiduría conferida al Partido Movimiento de Regeracion Nacional en favor de Dora Elia Martínez González.

Tenemos cinco días para impugnar la decisión del tribunal, dijo el presidente del PAN Idilio Nicolás García González.

Integrantes de la mesa conformado por los licenciados Valeriano Valdés Cabello, Ramón Guridi Mijares y Elena Treviño Ramírez quienes ante la Secretaria General de Acuerdos Tania Liudmila Ramírez Padilla dieron fe de los actos quedando el reparto de las regidurías de la siguiente manera:

Síndico de primera minoría: Ana María Medina González de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Regidor Dora Elia Martínez González del Partido Morena.

Regidor Guadalupe Margarita Rodríguez Contreras del Partido Acción Nacional.

Regidora Claudia Ramos Torres del Partido del Trabajo.

Regidor Jonathan Elizardo Garza Iracheta del Partido Morena.