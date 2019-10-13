Reciben semilla de sorgo

ESCOBEDO-COAH.- Productores del campo recibieron 4.4 toneladas de semilla de avena subsidiada por parte del Gobierno del Estado y el Municipio.

Fernando Agüero Rostro, Regidor de Desarrollo Rural, informó que gracias a las gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila se logró que 55 personas salieran beneficiados con dicho producto.

El bulto de avena de 40 kilos tiene un costo de 600 pesos en establecimientos, pero con el apoyo de los dos niveles de gobierno sólo pagarán 300 pesos.

El funcionario dijo que la semilla podrá sembrarse en esta temporada por ello los productores agotaron la demanda con la compra a mitad de precio.

Los productores y comisariados ejidales de las comunidades rurales están enterados de los programas que beneficien al campo, “y en lo que cabe siempre los apoyaremos”, concluyó.