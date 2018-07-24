Recibirán 540 niños beca de Prospera

DIANA ORTIZ / LA VOZ

"El beneficio es en efectivo y se realiza a través de un estudio socioeconómico para definir a los beneficiados"

Mireila Chávez Villarreal

Directora de Desarrollo Social.

CASTAÑOS, COAH.- La próxima semana 31 de julio y primero de agosto se efectuará la entrega de las becas del programa Prospera a los 540 niños beneficiados de este municipio.

La Directora de Desarrollo Social Mireila Chávez Villarreal indicó que recientemente fue nombrada enlace entre el municipio y el estado para la coordinación en la entrega de estos beneficios.

Sostuvo que la repartición se hará de acuerdo a la primera letra del apellido, se hará uso de las instalaciones del Cine Castaños para repartir los beneficios.

Dijo desconocer las cantidades que se distribuyen a través de este programa Prospera que desarrolla la federación, pero mencionó que el beneficio es en efectivo y se realiza a través de un estudio socioeconómico para definir a los beneficiados.

Hizo un llamado a los becados para que estén al pendiente de cuándo les corresponde ir a recoger su beneficio.