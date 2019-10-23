Reconoce Coneval el combate a la pobreza

Ciudad de México.- En el marco del Seminario de “Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas y Municipios 2019”, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) otorgó un reconocimiento al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís como resultado del posicionamiento de Coahuila a nivel nacional como una de las entidades con mejores indicadores en combate a la pobreza.

En representación del gobernador Miguel Riquelme, asistió el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), Francisco Saracho Navarro.

El titular de la SIDS detalló que Coahuila postuló la práctica “Identificación y Combate de la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza”, sobresaliendo entre más de 80 propuestas que concursaron.

El reconocimiento es en la categoría “Herramientas para el Diseño de la Política de Desarrollo Social”, y fue entregado por el titular de CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo.

La suma de acciones en la aplicación de políticas públicas en materia de desarrollo social para abatir la pobreza y sacar de la marginación social a la población vulnerable arroja como resultado un Coahuila Fuerte:

+ Tercer lugar a nivel nacional con menos personas en pobreza y pobreza extrema, según el CONEVAL.

+ Segundo lugar con menos personas que habitan viviendas en mal estado.

+ Cuarto lugar con menos personas en viviendas con malos servicios básicos.

+ Primer lugar con más personas con seguridad social.

Francisco Saracho explicó que el Gobierno de Coahuila apoya con programas que mejoran la calidad alimentaria, contribuyendo al ahorro familiar a través del programa de apoyo a las familias coahuilenses “La Mera Mera”, que brinda la posibilidad de acceder mensualmente a un paquete alimentario, de abasto o de productos de limpieza, y adicionalmente a importantes descuentos en los servicios que brinda el Gobierno del Estado.

“Otro tema a destacar son los programas de infraestructura social que contribuyen a mejorar de una manera integral las viviendas de aquellas familias que aún registran carencias, como la construcción de cuartos adicionales, baños, techos, pisos, electrificación e introducción de agua y drenaje”, expresó.