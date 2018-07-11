Reconocen a ‘Familia Fuerte’

Frontera, Coah.- En el ejido La Cruz se localiza la “Familia Fuerte de Coahuila”, al ser ganadores del programa del DIF Coahuila, demostrando que siguen luchando ante las adversidades y continuar juntos por su hijo quien sufre discapacidad.

En el ejido La Cruz se localiza la “Familia Fuerte de Coahuila”, al ser ganadores del programa del DIF Coahuila.

Para promover los valores familiares y ayudarles a mantenerse fuertes, Martha Beltrán de Siller primera dama y presidenta del DIF Frontera junto con Josué Jiménez Flores de la coordinación regional, premiaron a la familia de Mirna Corona del ejido La Cruz.

La Primera Dama señaló lo importante que es para el DIF, ayudar a las familias, porque son la base de la sociedad, porque son promotoras de valores para tener mejores ciudadanos.

Debido a que José Armando Ramírez Corona, joven sordo desde nacimiento, padece además ceguera parcial, y al demostrar su familia la fortaleza para salir adelante, recibe la beca para estudiar en la Universidad Tecnológica de la Région Centro.

“Es ayudarlos para que mejoren su calidad de vida, queremos verlos triunfar, demostrarles que tienen el apoyo del DIF, y que siempre estaremos trabajando por los más vulnerables” señaló la Presidenta del DIF Frontera.