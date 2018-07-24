Recorre la Fiscalía ejidos de Castaños

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Este martes se hicieron los recorridos por los ejidos por parte del Ministerio Público para dialogar con los afectados por robo de ganado, dependiendo de los resultados que obtengan, se decidirá si se sigue a otra instancia, o bien, se les da la oportunidad de que den resultados en las investigaciones.

José Castillo Sifuentes, Regidor de Seguridad Pública.

Así lo dio a conocer el regidor de Seguridad Pública, José Castillo Sifuentes tras destacar que hasta ayer no había ningún avance en torno a la petición de agilizar las investigaciones.

Sin embargo, ayer era el día que fijaron para realizar el recorrido por los ejidos donde se han suscitado robos.

Asimismo, hizo referencia a la declaración que hiciera el coronel Victorino Reséndiz en torno a que los caballos reportados como robados en el ejido El Márquez habían sido localizados, “es mentira, yo ayer mismo me comuniqué con los afectados y no han recuperado sus caballos, alguien le pasó mal la información al Coronel”.

Destacó que siguen los ejidatarios con la idea que de no haber resultados en el Ministerio Público sobre las denuncias por robo, interpondrán su queja en instancias más arriba para que se le de agilidad a las investigaciones.