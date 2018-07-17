Remodelará Lencho Gimnasio Municipal

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A fin de contar con espacios deportivos al 100 por ciento y sacarle todo el potencial a los que actualmente existen, se invertirán recursos municipales en una rehabilitación en el Gimnasio Municipal a la par de buscar también recursos federales por 30 millones de pesos para el Cefare y escrituración para parques como el Papo Ríos y otros donde posteriormente se pueda gestionar recursos.

También puedes leer: Encuentran muerta a niña de 8 años raptada en Nuevo León

Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera.

El alcalde Florencio Siller Linaje dio a conocer que el proyecto más próximo es la rehabilitación del gimnasio municipal Rodolfo Luna Torres, dentro de algunos días se dará el banderazo de arranque para remodelación, aunque no se tiene aún una inversión precisa dado que se trabaja en las cotizaciones.

En esta remodelación dijo que se incluyen los sanitarios al 100 por ciento dado que están en pésimas condiciones, mejoramiento del foro, colocación de gradas replegables, tablero electrónico para los marcadores así como tableros para basquetbol.

“Es un área de oportunidad y la infraestructura que tiene se debe aprovechar al 100 por ciento, es un lugar que tiene mucho futuro”.

Destacó que se tiene un proyecto aprobado por 30 millones de pesos para destinar al Cefare donde se contempla la rehabilitación de la pista de tartán, canchas de pasto sintético y hasta un área para tiro con arco, están a la espera de que este recurso se libere.

Además se trabaja en la escrituración de otros parques deportivos en el municipio, porque es necesario que cuenten con escritura para poder bajar recursos y buscar mejoras, poder detonar toda la infraestructura deportiva con que cuenta el municipio.