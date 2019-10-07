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Coahuila

Remueven a directora de kínder de Saltillo, donde reportaron abusos sexuales en contra de dos niños

Por Agencia - 07 octubre, 2019 - 11:28 a.m.

La directora del jardín de niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz”, en donde se investigan supuestas agresiones sexuales, fue removida de su cargo, informó la Secretaría de Educación.

A través de un boletín, la dependencia estatal dio a conocer que se determinó este cambio. VANGUARDIA publicó en los últimos días que dos alumnos de esta institución denunciaron haber sido agredidos sexualmente. Ante ello, las autoridades estatales abrieron una investigación, en donde no se descarta la participación de adultos.

Ayer, en el boletín oficial se destacó la implementación de acciones de prevención y atención de situaciones que atentan contra la integridad física y psicológica de los menores educandos, entre estos, los casos de abuso sexual, que fueron realizadas por la Pronnif y la Fiscalía General del Estado.

Ambas dependencias se encuentran ampliando las investigaciones para esclarecer a la brevedad los hechos denunciados, sostuvo la Sedu. “La Secretaría de Educación reitera su compromiso con la sociedad para brindar un servicio educativo de calidad en todos los niveles, en un marco de pleno respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, remató la dependencia.

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