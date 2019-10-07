Remueven a directora de kínder de Saltillo, donde reportaron abusos sexuales en contra de dos niños

La directora del jardín de niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz”, en donde se investigan supuestas agresiones sexuales, fue removida de su cargo, informó la Secretaría de Educación.

A través de un boletín, la dependencia estatal dio a conocer que se determinó este cambio. VANGUARDIA publicó en los últimos días que dos alumnos de esta institución denunciaron haber sido agredidos sexualmente. Ante ello, las autoridades estatales abrieron una investigación, en donde no se descarta la participación de adultos.