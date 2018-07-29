Repara Nadadores cinco pozos de agua

NADADORES, COAH.- El Municipio lleva a cabo la reparación de los cinco pozos de agua que abastecen a la localidad porque todos están en malas condiciones e incluso fugan, de ahí que el abasto fuera raquítico hasta hace unos días cuando entró en función el pozo del Cañón de la Vereda.

Se lleva a cabo el cambio de tubería en los cinco pozos que abastecen al pueblo, dijo el Alcalde Abraham Segundo González Ruíz.

El alcalde Abraham Segundo González Ruiz dijo que el trabajo se lleva a cabo de manera unánime con todos los pozos porque los tubos sumergibles estaban completamente podridos y tapados llevando a invertir alrededor de 80 mil pesos en la compra de los tubos.

Lo que nos está haciendo fuertes es la introducción de agua proveniente del Cañón de la Vereda, acción que se lleva a cabo poco a poco porque son muchos los contratiempos que surgen al paso y que se tienen que resolver, prueba de ello es que aún en las partes más altas el agua llega en cantidad por demás suficiente para todos.

Señaló que el apoyo del gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís fue definitivo para acabar con el desabasto al aplicar una considerable inversión para que el pueblo tuviera agua después de más de veinte años que se padecía el desabasto.

Uno de los problemas más grandes que se enfrentan con las fugas de agua internas es que los tubos se pudren rápido, y el agua se sale de los tubos extendiéndose la humedad alrededor afectando todo el sistema.