Reparan pozo Martínez, sigue el desabasto

CASTAÑOS, COAH.- Mientras que anuncia SIMAS la reparación del Pozo Martínez y la regulación de servicio para algunas colonias, por otro lado informan que debido a fugas de agua, habrá desabasto en otras.

Después de varias semanas de permanecer averiado, ayer por fin personal del SIMAS Castaños hicieron la reparación correspondiente al Pozo Martínez y Martínez que abastece las colonias Independencia Norte, Sur, Zona Centro y Libertad.

Ya quedó en funciones el Pozo Martínez y Martínez.

La avería que mantenía este pozo fuera de circulación fue un motor descompuesto, según testigos, el pozo dejó de funcionar desde un domingo que se registró una fuerte tormenta, pues cerca del lugar cayó un rayo que averió la línea de agua.

El personal del Sistema Municipal de Aguas, estuvo ayer haciendo las reparaciones correspondientes a este pozo, por lo que se estima que desde la tarde del miércoles, las colonias antes mencionadas tienen ya el vital líquido.

El Gerente del SIMAS, Francisco González Méndez indicó que además del motor que se quemó se buscó dar mantenimiento a la bomba.

El beneficio que se tendrá de abasto de agua potable es para alrededor de 5 mil familias de Castaños que ya no padecerán la falta del líquido en sus tomas domiciliarias.

ANUNCIAN DESABASTO PARA OTRAS COLONIAS

Sin servicio de agua potable estarán las colonias Héroes del 47 y la calle Matamoros de la colonia Libertad Poniente hasta la avenida Juárez.

Esto debido a una fuga en la línea general, informan que ya se desarrollan los trabajos de reparación de la línea, y se restablecerá el servicio a los usuarios al concluir los trabajos.