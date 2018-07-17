Reportan abuso animal en la Feria

En redes sociales circula una fotografía de ponys que son utilizados como carrusel por largas horas sin descanso.

“Hay un carrusel con ponys amarrados para pasear niños, los mantienen ahí hasta la madrugada, se ve que están muy agotados y no los dejan descansar, inclusive tienen amarrada también a una pony con todo y su cría intentando alimentarse de ella”

Quien haya ido y que conozca sobre ponys, ¿puede compartirnos si es normal un trato así a esos animalitos o realmente estamos frente a un caso de maltrato animal, según lo estipulado en la Ley de protección y trato digno a los animales en el estado de Coahuila?