Reprochan calidad de obras en Abasolo

ABASOLO, COAH.- Habitantes de esta localidad y Congregación Rodríguez denunciaron las pésimas obras que el Municipio lleva a cabo las que en vez de beneficiarlos los perjudica.

Ramiro Reyes Rodríguez, activista político dijo que son los vecinos de todos los sectores de la localidad los que piden sean reparados los daños causados por las obras hasta ahora realizadas por la alcaldesa Herlinda García Treviño o que suspenda definitivamente tales acciones de lo contrario habrá consecuencias.

La calle Zaragoza no tiene parejo el pavimento, ya hay pozos.

Tal es el caso de la pavimentación de más de 200 metros de calle que lleva al ejido Primero de Mayo la cual quedó medio metro por encima del terreno lo que provocó la inundación de casas ubicadas en las arterias Álvaro Obregón y Enrique Treviño por lo que los vecinos se vieron en la necesidad de romper los cordones cuneta para que el agua corriera evitando con ello que toda la manzana se empantanara.

Por otra parte está el derrumbe de techos que el Municipio mandó construir en casas habitadas por personas de escasos recursos, obras que tuvieron que ser repuestas porque los moradores se quedaron a la intemperie lo que representó un gasto doble.

La banqueta presenta salientes y no está pareja.

Además el reporte de que la limpieza de una brecha de siete kilómetros de largo que ya fue arreglado pero que en realidad está igual que cuando se programó, dicho tramo está sobre la carretera Escobedo – Rodríguez y beneficia a una gran cantidad de campesinos.

En el caso de la mancha urbana esta la construcción de la banqueta en la escuela Miguel Hidalgo ubicada en el primer cuadro del pueblo, la que presenta resaques de hasta 40 centímetros además de que el nivel es inconsistente.

“Es mucho dinero invertido en obras que no sirven o que no se hicieron y se reportaron como realizadas, por eso queremos que se aclaren las cosas, que vengan las instancias del estado encargadas de supervisarlas, aprobarlas o rechazarlas y que digan que procede”.

Agregó que lo más lamentable es que muchos de estos lastres heredarán a la próxima administración cuando que en el presente año hubo recursos suficientes para hacer las cosas bien.