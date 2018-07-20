Reprochan fallas en Pozo Martínez

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Un problema fuerte se visualiza por la inconformidad del propietario de las albercas “El Renegado” con el Gerente del SIMAS, pues desde hace un mes que está averiado el Pozo Martínez no lo han arreglado, productores y comerciantes del lugar, buscan alternativas para allegarse del vital líquido.

Tal es el caso del señor Baldemar Meléndez Zamora, propietario de las albercas “El Renegado”, lugar que incluso se encuentra justo a un lado del pozo de agua, y no puede abastecerse de agua como antes.

Dentro de su propiedad, se encuentra también el Pozo Moreira, mismo que en la pasada administración vendió al exalcalde Isabel Sepúlveda para uso comunitario, pero ahora con la falta de cumplimiento sobre el derecho que adquirió a través de convenio para recibir agua del Pozo Martínez, ha decidido tomar agua del Pozo Moreira, situación que le ha traído amenazas de que le bloquearán su toma.

Baldemar Meléndez Zamora, propietario de las albercas “El Renegado”.

Pese a que la alberca principal de su negocio trata de subsistir con las dos pulgadas de agua que está tomando del Pozo Moreira, el lugar se encuentra ya en problemas de forestación por la falta de agua, y una de las pilas está totalmente seca.

El propietario de las albercas dijo que ya acudió con las autoridades y hasta con el propio presidente municipal Enrique Soto, a quien mencionó le pidió una solución pues asegura que el Gerente del SIMAS vende el agua potable a quienes comercian el agua en pipas con servicio particular.

Sostuvo que él como muchas personas afectadas por esta situación buscaron reelegir a Soto para que Castaños siguiera bien, “pero con estas personas como el Gerente del SIMAS que no ha hecho su trabajo bien, pues no iremos en el camino correcto, es tiempo de que el Alcalde enderece el rumbo”.

Indicó que tienen ya muchas semanas con el problema y nadie le da una solución, mientras que su propiedad que renta como servicio público de alberca, está sufriendo las consecuencias por falta de agua.

Finalizó no sin antes hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que brinden una solución inmediata, pues incluso le extraña que no se haya hecho nada, luego que este pozo abastece a la colonia Independencia y parte de la Zona Centro del lugar.