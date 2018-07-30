Rescatan a 6 de ahogarse en alberca

SAN BUENAVENTURA COAH.- El hecho de contar con tres enfermeras y un paramédico además de personal que conoce las técnicas de reanimación es de gran ayuda para atender situaciones de emergencia como la ocurrida el pasado domingo cuando una mujer fue resucitada en el balneario Paraíso Azul en Nadadores al parecer sin signos vitales.

Al respecto el Director de Protección Civil Ahzael Posadas Cervantes comentó que en esta temporada es común situaciones como estas ya que le gente busca dónde refrescarse, sin embargo son los adultos quienes deben poner atención ya que un descuido puede ser fatal.

El fin de semana el trabajo se carga más, pero eso no es motivo que impida apoyar a nuestros compañeros de los municipios vecinos con quienes mantenemos constante comunicación, fue por eso que llegamos a tiempo al balneario donde el personal dio los primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar y fue posible salvar a la mujer, dijo el Director.

"Atendemos todas las contingencias que se presentan tanto en nuestro pueblo como en los aledaños", dijo el Director de Protección Civil Ahzael Posadas Cervantes.

Una vez lograda la reanimación fue trasladada al hospital local donde la estabilizaron.

Respecto a la acción emprendida por sus compañeros Aarón Hernán Zaldúa y Rubí Rodríguez , Posadas Cervantes dijo que ellos están preparados ya que constantemente reciben capacitación pero lo que ayuda mucho es el hecho de que tienen tres enfermeras y en sí la disposición del personal para aprender cómo actuar en situaciones como estas.

Dijo que la semana pasada reanimaron a un niño que ya traía agua en los pulmones y que a la fecha son seis las personas que han recibido auxilios de esta naturaleza.

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Dadas las condiciones que se generan en los balnearios con motivo de la temporada de calor el personal de Protección Civil recibe todo tipo de cursos que a la vez comparten con sus homólogos de ahí que el intercambio de conocimientos sea no solo en el rescate sino de implementos que utilizan para hacer bien su trabajo.

Incluso las tres enfermeras que forman parte del personal de Protección Civil se desempeñan en los tres turnos de 24 por 48 horas para dar un buen servicio.

Cabe mencionar que son seis los balnearios activos en esta localidad y diez en Nadadores por lo que constantemente se apoyan unos a otros tanto en medida de prevención como atacando situaciones que pongan en riesgo la vida de los paseantes.