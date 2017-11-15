Rescinden contrato de 50 trabajadores

Los empleados de Sanden Manufacturing, manifiestan que el recorte ya se veía venir, y que los despidos han aumentado en cuestión de días, sin embargo, es una situación que les afecta, pues en algunos casos la solvencia económica familiar depende totalmente de ellos.

Sanden Manufacturing México, S.A. de C.V.-Ramos Arizpe, empresa enfocada en el comercio de piezas de recambio, accesorios de vehículos, fabricación de material de refrigeración y congelación, desde la semana pasada emprendió un recorte de personal.

Se calcula que son más de 50 las personas a las que la empresa les ha rescindido su contrato laboral.

Al pedir información, el encargado de seguridad salió a especificar que las declaraciones al respecto nada más las puede hacer el abogado de la empresa, quien se puede poner en contacto con nuestro medio de comunicación, pero VANGUARDIA con él no.

Los empleados manifiestan que el recorte ya se veía venir y que los despidos han aumentado en cuestión de días, sin embargo, es una situación que les afecta, pues en algunos casos la solvencia económica familiar depende totalmente de ellos.