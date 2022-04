Respalda Riquelme a la oposición

TORREÓN, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís opinó sobre el debate y rechazo de la Reforma Eléctrica que se votó este domingo en San Lázaro, y consideró que era un tema de interés máximo para el Estado conocer el comportamiento de los legisladores y sobre todo el resultado, al igual que los argumentos.

“Creo que por ambas partes hubo buenos argumentos, según la lucha libre que vimos, pero habría que ver cuáles son verdad y cuáles mentiras; sin embargo, reconozco y agradezco a los diputados de la Alianza “Va por México”, por la batalla que tuvieron a bien de dar a nombre de muchos mexicanos, no por la no aprobación de la reforma, sino por el consenso y discusión que incluso debió darse con mucha anterioridad”, expresó el mandatario estatal.

Riquelme Solís agregó: “El no haber cambiado la reforma o simular que fueron incluidos los puntos que la oposición marcaba tiende a una cerrazón dentro del ámbito político y la falta de respeto a uno de los poderes de México como son los legisladores; aun así, los diputados dieron una muestra de lo que se puede hacer en conjunto o bien, detener en conjunto para beneficio del país”.

El Gobernador de Coahuila destacó que no celebra que no haya pasado la Reforma Eléctrica, porque sí es necesaria una en el país, pero no debe ser impuesta desde el Ejecutivo: “Tiene que ser consensuada y analizada estado por estado, en ese proceso debimos estar los Gobernadores que tenemos interés en las inversiones en energía limpia y Coahuila lo tiene, pero no nos tomaron en cuenta”.

Miguel Ángel Riquelme añadió: “Todos queremos que le vaya bien a la Comisión Federal de Electricidad, sabemos que debe y puede ser una fortaleza para nuestro país y también sabemos que México desde hace mucho tiempo emigró a la inversión extranjera generando condiciones de competitividad y certidumbre en quien viene y genera empleos”.

De igual manera consideró no estar de acuerdo en que ninguna empresa se lleve los recursos de la CFE, pero es un tema que debe arreglarse entre todos: “Claro que entendemos que hubo anomalías, pero se arreglan en las leyes secundarias de la Reforma, lo que no estaba previsto en la que envió el Ejecutivo y para los diputados de Morena era pasar por pasar”.

Riquelme Solís reiteró que la Reforma no debió ser autoritaria, sino una iniciativa equilibrada para todos los mexicanos y que el país esté tranquilo cuando llegue a las casas y comercios el recibo de luz; y que aquellos que vienen, invierten y generan empleos también tengan certidumbre: “Todo lo que se diga de ahora en adelante es falso, la realidad es que queremos el bien para México así lo querían nuestros legisladores, de inicio retaron al PRI de que habría traición y votarían a favor, pero ya quedó demostrado que no fue así, la oposición dio muestra .

Finalmente, Riquelme Solís señaló: “El mensaje fue claro y contundente para apoyar la Constitución de México y dar la representación que tiene la oposición dentro de un escenario como el que vimos este domingo, ellos (Morena) han ofrecido muchas cosas no hemos visto resultados en 4 años, deben tener responsabilidad para las iniciativas que proponen, tomar en cuenta a todos los legisladores, darles su lugar, discutir y llegar a un acuerdo, porque es el equilibrio que requiere el país”.