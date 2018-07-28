Retomará trabajo Acción Nacional

Frontera, Coah.- El Partido Acción Nacional retomará el trabajo y actividad tras el proceso electoral, acciones que serán encaminadas y abiertas a la ciudadanía fronterense a fin de reforzar los lazos y conozcan del trabajo que realiza esta institución política.

La actividad será retomada con una conferencia sobre la historia de México y el Partido Acción Nacional, que no solo será para los militantes y simpatizantes sino para la ciudadanía en general, dio a conocer el presidente del Comité Municipal, José Luis Castro Garza.

Dijo que la conferencia sobre la historia de México y el Partido Acción Nacional se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Municipal el próximo viernes a las 4 de la tarde.

Resaltó que después del proceso electoral y un pequeño periodo de descanso, el partido va a retomar la actividad pero esta vez más abierta a la ciudadanía para que conozca de cerca la integración y trabajo de esta institución política, estrechar los lazos con la gente.

A través de estas acciones el partido se va a poner al servicio de la ciudadanía y esperan que los fronterenses se acerquen y conozcan de cerca la labor que se realiza al interior y que de ahora en adelante también se hará hacia el exterior.