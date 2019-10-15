RIQUELME INICIA ‘VAMOS A MICHAS’ EN RAMOS ARIZPE

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 15 de Octubre de 2019.- Al poner en marcha aquí el programa “Vamos a Michas”, que involucra una bolsa global de más de 235 millones 550 mil pesos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que pese a recortes presupuestales y el retraso de participaciones federales, en Coahuila se trabaja en equipo en beneficio de la población.

Acompañado del alcalde José María Morales Padilla, puso en marcha obras de recarpeteo, pavimentación, remozamiento y rehabilitación de plazas y espacios públicos, alumbrado, perforación y dotación de pozos para el suministro de agua potable.

Asimismo, inició el programa municipal denominado las tarjetas “La Chida” y “La Chida Plus”, mediante las que el Ayuntamiento beneficia a la población con aportaciones de 200 y 500 pesos mensuales, ésta última a personas con alguna discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, el Mandatario estatal destacó el interés de su Administración de que el conflicto que enfrenta la Planta General Motors, originado en los Estados Unidos, encuentre pronta solución y no ocasione desempleo entre los trabajadores de Ramos Arizpe y Saltillo.

Anticipó su propósito de reunirse a la brevedad —“de aquí nos vamos para allá”, dijo— con directivos y funcionarios de la empresa automotriz, con la finalidad de conocer la situación que enfrenta la empresa.

En caso de presentarse alguna situación no deseable, enfatizó Miguel Riquelme, se cuenta con los elementos y las oportunidades necesarias en toda la región para enfrentar una posible condición adversa.

Por otra parte, ante centenares de vecinos de la Colonia Valle Poniente, a un costado del bulevar Escorial, de Ramos Arizpe, el Gobernador del Estado destacó que desafortunadamente Coahuila enfrenta retrasos de partidas federales.

“No vamos a lamentarnos y a venir con ustedes a llorar y decirles que no han enviado recursos. Nos pusimos a trabajar con los alcaldes, como Chema Morales, y mezclamos recursos para atender sus principales demandas”, subrayó.

Sin embargo, aseveró que seguirá con su solicitud ante el Gobierno Federal para que se entreguen esos recursos: “Desde distintos foros, como la CONAGO, seguiremos insistiendo ya que le corresponden a Coahuila por Derecho y por Ley”.

‘VAMOS A MICHAS’

En Ramos Arizpe, “Vamos a Michas” ejercerá una inversión conjunta de 234 millones 550 mil 457 pesos, de los cuales 119 millones 650 mil 417 son aportaciones estatales, y 115 millones 900 mil pesos corresponden a aportaciones municipales.

Los recursos se aplicarán en obras relacionadas con la imagen urbana, de remozamiento de plazas y espacios públicos, de bacheo, de perforación y equipamiento de pozos para la dotación de agua potable, recarpeteo, iluminación y una nueva subestación eléctrica.

En ese contexto, el gobernador Miguel Riquelme recordó que “Vamos a Michas” es un programa que involucra una inversión total de más de 2 mil millones de pesos.

Con aportaciones peso a peso, de acuerdo a las posibilidades de los ayuntamientos, se estructuran estrategias encaminadas a atender las principales carencias y necesidades de la población de los 38 municipios, apuntó.

En su intervención, el alcalde Morales Padilla reconoció el respaldo de la Administración estatal para mantener el desarrollo de esta localidad, y dijo que entre los principales rubros se encuentran el fortalecimiento de la obra pública y de la seguridad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Ricardo Hernández, destacó que no obstante que Coahuila y la Región Sureste aportan importantes recursos a la Federación, no hay una respuesta equitativa.

Ante ello, reconoció los esfuerzos el Gobierno de Miguel Riquelme y del Ayuntamiento de Ramos Arizpe para sumar esfuerzos, programas y recursos para ofrecer una mejor calidad de vida a las y los habitantes de esta localidad.

En el evento, el Mandatario estatal y el Alcalde de Ramos Arizpe entregaron las primeras tarjetas “La Chida” y “La Chida Plus” a Beatriz Cepeda, Ángel Martínez y Brandon de Jesús Espinosa, además de que firmaron la mampara donde se plasmaron los compromisos de “Vamos a Michas”.

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