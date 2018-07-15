Roban en jardín de niños

NUEVA ROSITA COAH.- El jardín de niños Federico Berrueto Ramón, ubicado sobre la colonia Rovirosa de esta ciudad, fue víctima de los delitos de robo y daños a espacio público, pues fue apenas el pasado viernes cuando directivos de este plantel se dieron cuenta de los prejuicios que le habían provocado a este prescolar.

La maestra Fidencia Juárez Ojeda, directora de dicho jardín de niños, dijo que los delincuentes se dieron la facilidad para forzar las chapas de las puertas y se metieron a los salones para hacer varios daños materiales a las instalaciones.

Así mismo a los ladrones no les bastó con robar cosas, si no también hicieron daños a las aulas, quebrando los vidrios de las ventanas, quebraron cerraduras, sillitas entre otras cosas que se encontraban dentro de estos salones de clases.

Se desconoce cuándo fue exactamente este acto de vandalismo, pues fue hasta el pasado viernes cuando los mismos padres de familia del sector se percataron de dicho suceso, por lo que llamaron a la directora Fidencia para que realizara el llamado correspondiente a las autoridades municipales.

Fidencia Jures, directora, molesta declaró: “No es la primera vez que esto pasa aquí dentro del plantel, por lo que exigo mucha más seguridad en todas las instituciones educativas, esto le pasó hoy a mi jardín de niños, mañana puede ser una secundaria o una primaria, la verdad es algo muy doloroso pues con esfuerzo los docentes y padres de familia hacemos por tener un mejor ambiente para nuestros hijos y los delincuentes solo vienen a quitarnos todo”.

Puntualizó que los daños materiales nuevamente van a correr por cuenta de la sociedad de padres de familia y que no está de más que nuevamente se dirigirá ante el Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente para quien o quienes resulten responsables.