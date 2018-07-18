Robo de ganado también ‘pegó’ a Regidor

CASTAÑOS, COAH.- También el regidor de Fomento Agropecuario, José Castillo Sifuentes, ha sido víctima de robo de ganado, la mañana de ayer participó en apoyo y como afectado en la petición de apoyo al Ministerio Público para que se agilicen las investigaciones.

Fue el pasado domingo 01 de julio, el día de las elecciones, cuando el Regidor se dio cuenta que le robaron un becerro de su propiedad rural.

El Regidor mostró una foto del becerro que le hurtaron el domingo primero de julio.

Al terminarse la reunión que sostuvieron ejidatarios de San Lorenzo y La Gloria con el Agente del Ministerio Público, el Regidor destacó que acudió a apoyarlos pero también, que llegarán hasta otras instancias si es necesario para hacer que las denuncias prosperen.

“Nos dijo lo mismo de siempre que van a comenzar de nuevo las investigaciones, pero hay denuncias que tienen más de un año y que siguen igual”, comentó.

Hasta con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme podrían llegar la solicitud de los ejidatarios afectados para que se les de agilidad a estas denuncias.

Consideró que esperarán a la próxima semana para ver si hay algún avance en las investigaciones y ver si hay interés de las autoridades del Ministerio Público por arreglar el problema.