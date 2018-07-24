Saldo blanco en Feria de SB

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Saldo blanco registró la Feria del 14 de Julio Edición 74 que el pasado domingo concluyó siendo alrededor de cien los detenidos en los 17 días que duró el evento.

Tuvimos saldo blanco los 17 días de feria, dijo el director de Seguridad Pública Luis Alberto Interial Balderas.

Luis Alberto Interial Balderas, Director de Seguridad Pública afirmó que fueron un éxito las acciones emprendidas por los elementos que anticipadamente planearon como actuar y los puntos estratégicos que les tocó vigilar, lo que sirvió de mucho para evitar conflictos mayores.

Solo fueron faltas administrativas las que se registraron, de hecho, algunos altercados que hubo dentro de las instalaciones fueron controlados pensando siempre en la seguridad e integridad de los asistentes.

Si se dieron casos en los que se detuvieron a personas que se les pasaron las copas, a ellas las dejamos que reposaran pera que no tuvieran problemas y más los que manejan, por otra parte se cuidaron situaciones como que las personas buscaban lugares para hacer sus necesidades aclarándoles que para eso estaban los sanitarios.

En cuanto al operativo Carrusel, Interial Balderas dijo que la participación de las autoridades policiacas de los municipios conurbados ayudó en mucho a que el tráfico carretero fuera tranquilo con lo que se aseguró el trayecto de los visitantes.