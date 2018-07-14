San Buena de fiesta

SAN BUENAVENTURA COAH.- Como cada año, hoy el Santo Patrono de la localidad saldrá a saludar al pueblo. Lo hará en medio de la algarabía propia del día, es su santo, y todo el mundo lo celebra.

El pueblo lleva su nombre, Buenaventura, quien inició en el camino del mundo cristiano a los lugareños.

Buenaventura fue uno de los muchos misioneros que llegaron con Juan Larios en el año de 1674.

Nació en 1217 en Bagnoregio de Toscana Italia, su nombre de pila era Juan, hijo de un médico, de apellido Fidanza, su mamá se llamaba Ritela, de joven fue ingenioso, llegó a ser maestro en la Universidad de Paris.

En 1941 se reinician las festividades en el mes de julio por la denominación del nombre de San Buenaventura.

Se cambió el nombre a Buenaventura en agradecimiento a San Francisco de Asís, quien de niño lo sanó de una enfermedad muy grave.

Llegó a ser Cardenal en 1273 y muere el 14 de julio de 1274.

Los misioneros de Coahuila cuando fundan la misión la nombraron Misión de San Buenaventura de Cuatro Ciénegas.

Todo tiene un origen y las fiestas que en el pueblo se celebran son el resultado de un sinfín de festejos que se realizaron de antaño y que por distintas circunstancias se suspendieron, sin embargo el deseo de celebración fue pasando de padres a hijos hasta que se consolidó no sin antes vivir tiempos de depresión, desánimo, pobreza y falta de organización.

Eran fastuosas las coronaciones.

Fue en el año de 1917 con la entrada de una nueva Constitución cuando el Gobierno de Venustiano Carranza trajo paz al pueblo y fue entonces cuando con la venia del entonces gobernador del Estado, Bruno Neira González, que se reanudaron los festejos, toda vez que el mandatario estatal enviara un telegrama a través de la Secretaría de Gobierno la autorización de las celebraciones.

Esto ocurrió el 10 de septiembre de 1017.

Es a partir del año 1941 en que se inicia una nueva etapa organizada para recaudar fondos con fines benéficos a la comunidad, la primera reina en 1941 es la Srita. Lidia Gutiérrez González, quien fue coronada por el Sr. Pedro V. Rivera, presidente municipal en ese año. Siendo suspendidas por conflicto de la 2a Guerra Mundial y reiniciadas las actuales ferias del 14 de Julio en 1945 a iniciativa del Dr. Heliodoro Rodríguez Flores, para festejar al Santo Patrono San Buenaventura, estableciendo las tradicionales “Ferias del 14 de Julio” (Las más rumbosas del norte de México como se hacían llamar), el Dr. Heliodoro va a ser el primer presidente del Comité Central de la Feria, acompañado por el Sr. Jesús Gutiérrez y Sr. Luis Almaraz (tesorero). La utilidad de esta primera Feria fue para construir la primera torre de la Iglesia con su reloj en memoria de los franciscanos que vinieron a fundar las primeras misiones que posteriormente se convirtieron en pueblos.

Desde su origen en 1835 estas festividades tuvieron lugar en la plaza principal o en el primer cuadro de la población, sin embargo el crecimiento de la población aunado a la popularidad de la Feria, hacía imposible se llevasen adecuadamente con comodidad requerida por los miles de visitantes. Es en 1987 que se da por concluida esta etapa (que se recuerda con nostalgia) y la Feria es traslada a su propia instalación, localizada en la entrada de la población (carretera 30 Monclova - San Buena) que cuenta con: Una moderna Plaza de Toros para 6,000 espectadores, palenque, Teatro del Pueblo, Terraza de Baile, Exposición Ganadera e Industrial, instalación para juegos mecánicos, tianguis de comida regional, artesanías, venta de bebidas, etc.

En 1941 se reinician las festividades en el mes de julio por la denominación del nombre de San Buenaventura, suspendiendo esta naciente idea, debido al conflicto bélico de la 2ª Guerra Mundial.

Y en 1945 a iniciativa del Dr. Heliodoro Rodríguez Flores y un grupo de sambonenses emprendedores como fueron; Pedro V. Rivera, Gervasio González Gutiérrez, Eloy Rivera, Luís Almaraz, Jesús Gutiérrez Boone, Eladio Villarreal, Enrique Thomae, Abel Ayala, Federico Flores e Hilario Villarreal, establecen definitivamente la “Tradicionale Feria del 14 de Julio”, la cual durante 42 años se realizó en la plaza principal y a partir de 1987 a iniciativa de Enrique Ayala Rodríguez es que se traslada a las instalaciones propias de la Feria.

Todo tiene un origen y las fiestas que en el pueblo se celebran son el resultado de un sinfín de festejos que se realizaron de antaño.

Con el paso del tiempo, muchos han sido los comités y patronatos que ha dirigido este evento considerado de los más famosos en el norte del país, por lo que personas adultas mayores aún recuerdan a los artistas de la época como fue el caso de Pedro Infante, cuya cartelera aún es conservada por los historiadores, toreros de buena talla siendo en los destacados El Zotoluco, quien en esta localidad tomó la alternativa.

Así como rejoneadores como Gastón Santos, eventos que eran enmarcados por hermosas manolas que se sentaban en el redondel.

Se dice que fue un grupo de damas católicas las que comenzaron con la organización de la Feria del 14 de Julio, quienes dieron pauta para continuar con esta labor.

Fue en el año de 1941 cuando fue coronada la señorita Lidia Gutiérrez como la primera reina de los festejos del Santo Patrono de manos del entonces alcalde, Pedro Rivera.

En 1945 fue coronada Guadalupe Gutiérrez por el presidente municipal Francisco Martínez Calderón, la utilidad del evento se destinó para iniciar los trabajos de construcción de la torre del reloj.

Cabe destacar que uno de los hombres que encabezó la organización de este evento fue Heliodoro Rodríguez Flores, quien tuvo en mente la idea de que los resultados de las acciones que se emprenderían serían para apoyar al campo y la ciudad respectivamente, objetivo que hasta ahora se ha conseguido.

A la fecha en los tronos de la Feria del 14 de Julio de 1941 al 2018 se han coronado 75 Reinas, 75 Princesas y 8 Duquesas.