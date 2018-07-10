Se corona Julión en la Feria de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- La Monumental Plaza de Toros San Buenaventura lució lleno total con la presentación del “Rey de la taquilla”, Julión Álvarez.

“Es una satisfacción enorme que por cuatro años consecutivos me reciban de esta manera”, dijo a los medios de comunicación en su arribo al camerino.

Agradeció a la gente que viajó de otros estados y el extranjero y les entregó en el escenario lo mejor de sus éxitos.

El cantante evidenció su sencillez al resaltar que a pesar de algunos problemas legales no ha grabado nuevo disco y ver a la gente respaldando sus presentaciones es invaluable para su persona.

Lalo Mora también estuvo en la Plaza de Toros.

Su Norteño Banda salió al perfecto escenario ubicado en el centro de la Plaza y alrededor las mesas VIP de sus fans que eufóricos recibieron a Julión Álvarez al saludarlos e iniciar con su amplio repertorio.

Contento entonó melodías como “Esta noche se me olvida”, “Y tú”, “Te hubieras ido antes”, “Terrenal”, “El aferrado”, “La sonrisa obligatoria” de las más ovacionadas y también los puso a bailar con el género “rapidito” que lo dio a conocer con temas como “La María”, “El Bombón” y “Las mulas de moreno”.

Julión Álvarez dio muestras del buen estilo para bailar su música de banda con pasos que contagió a los presentes, siempre sonriente y cómo no si por cuarto año consecutivo había logrado abarrotar la Monumental Plaza de Toros.

Eduardo Mora Hernández, mejor conocido como Lalo Mora, abrió el espectáculo desde las 10:00 pm. con sus mejores éxitos.

Oriundo de La Arena, municipio de los Ramones, Nuevo León, con su potente voz retumbó en toda la Feria de San Buenaventura dando un gran espectáculo a sus seguidores demostrando porqué es “El rey de mil coronas”.

Con la música que lo coloca como un ícono en el ámbito norteño interpretó los temas inolvidables del disco que grabó “15 Memorias Norteñas de Los Invasores”, y que destacan a nivel internacional entre otras “Aguanta Corazón”, “Aviéntame” “Laurita Garza” “El Rey De Mil Coronas” y “Concha del Alma”.

La alcaldesa Gladys Ayala recomienda visitar la tradicional Feria y ha estado presente en eventos de la Feria recorriendo los stands, y supervisando la vigilancia que impera para las familias de Coahuila, estados vecinos y Unión Americana que hoy visitan San Buenaventura.

“Invitamos a la sociedad de venir a divertirse y celebrar con nostros la Edición número 74 de las Ferias, pensada en las familias con diferentes áreas a elegir, nos hemos coordinado con las corporaciones policiacas de otros municipios y Fuerza Coahuila para que los visitantes tengan la confianza de la Seguridad que existe en el estado”, alcaldesa.