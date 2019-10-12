Se enfrían en Coahuila, entra frente frío número 4

Después de que en los últimos días la ciudad de Saltillo registró temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, las condiciones climáticas fueron cambiando en las últimas horas, con el ingreso del frente frío número 4 y el cual permanecerá hasta este domingo según las autoridades de Protección Civil.

, las más bajas serán en la región sureste con 9 grados. En Saltillo, las condiciones climáticas comenzaron a cambiar la tarde del viernes, lo que sorprendió a los habitantes, mientras que en la región norte las bajas temperaturas comenzaron a presentarse en las primeras horas del viernes, lo que generó fuertes vientos con rachas de 60 kilómetros por hora, provocando la caída de árboles, techos de lámina y algunos espectaculares. El Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, manifestó que afortunadamente se tiene un saldo blanco, no se reportan personas lesionadas. El funcionario municipal mencionó que se harán recorridos en las diferentes regiones de la entidad, así como se habilitarán refugios temporales, además de que el personal de Protección Civil estará atento a brindar ayuda a las personas que se encuentren en situación vulnerable por las bajas temperaturas. De acuerdo al pronóstico, el frente frío y su masa de aire asociada se desplazarán rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional, lo que originará en la región norte del estado vientos con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras.