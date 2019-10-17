Se inundan 8 viviendas

SAN BUENAVENTURA.-COAH.- Al menos en este municipio, la lluvia ocasionó que ocho casas se inundaran pero gracias a que Protección Civil desde temprana hora se movilizó e hizo algunas maniobras la situación no fue tan grave.

Felipe Zertuche, regidor del departamento mencionó que se recorrieron los ejidos y colonias donde existen casas hechas a base de madera, cartón, lámina y hule, de la misma forma se verificó otras áreas que pudieran sufrir inundaciones.

Se visitó las colonias Amalia Solórzano, Benito Juárez, Pequeños Granjeros, ejido Saca de Bucareli, la colonia con este mismo nombre, además la 18 de febrero y 16 de septiembre entre otras.

“En la calle Hidalgo a la altura de una Hilera, se encuentran cinco casas en una curva, ahí se estaba inundando, lo bueno es que hay un registro de alcantarillado, lo mismo pasó en la 18 de febrero, tres casas tienen la misma situación cada que se presentan precipitaciones pluviales, ahí los bomberos hicieron represas para que el agua no siguiera ingresando a los domicilios”, comentó.

Detalló que este miércoles existía un 90 por ciento de probabilidad de lluvia y para el día de hoy hay un 50 por ciento, por lo que exhorta a las familias a protegerse.