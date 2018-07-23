Se me pasó la mano: Síndica

LAMADRID, COAH.- La síndica de Mayoría, María Teresa Barrios García, reconoció que “se le pasó la mano” en el altercado que sostuvo con el comerciante Claudio Soto Rodríguez, conocido en el pueblo como “Piolo”, y que el acto fue por demás bochornoso por lo que está a la espera de que la llamen del a Fiscalía pues sabe que está demandada.

Renuente se mostró la funcionaria para hablar del pleito pero dijo que todo fue una diferencia de opiniones por medio de las redes sociales donde al comerciante no le gustaron los comentarios que se hicieron respecto al trabajo de la actual Administración, pero que esto fue la gota que derramó el vaso pues anticipadamente ella fue objeto de insultos, de ahí que en medio del coraje se dirigió al negocio de “Piolo” para reclamarle y perdiendo los estribos lo golpeó.

“Lamento lo ocurrido con el comerciante Piolo”, dijo María Teresa Barrios García.

“Yo fui a su negocio fuera de horario de trabajo a reclamarle al comerciante porque nunca le falté al respeto, en cambio él me atacó constantemente hasta con maldiciones y todo por las redes sociales, además la plática en las redes sociales no era con él pero se metió porque le dolió mucho lo que yo reclamaba al Alcalde, que por cierto nunca contestó”.

Dijo que al enfrentarse con “Piolo” los ánimos se caldearon por ambas partes y ella lo atacó reconociendo después que se sobrepasó pero que sigue en lo mismo y está a la espera de que la llamen pues sabe que está demandada para contestar, además de que está en la mejor disponibilidad de responder aclarando que no se justifica pero que no permitirá que nadie le falte al respeto y menos a su familia e hijos, siendo estos últimos quienes constantemente le piden que renuncie.

Lo lamento por mis hijos y porque no debió pasar, por lo que respecta a mi persona continuaré como servidor público, aun y cuando el alcalde Andrés Vázquez ya intentó quitarle la comisión de Seguridad Pública pero no lo logró porque el Cabildo en junta ordinaria se opuso porque son los que saben las verdaderas situaciones que pasan en el interior de la Presidencia Municipal.