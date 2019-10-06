Se pronuncian en contra del aborto

FRONTERA, COAH.-Luego de que se anunció la posible despenalización del aborto en Coahuila, el Médico Ramiro Tijerina Director de Salud municipal dijo estar completamente en contra de esta práctica, la cual solo de debe realizarse cuando se ponga en riesgo la salud de la madre.

“Como médico no estoy de acuerdo con el aborto, porque desde el primer día que se concibe el producto ya es un ser humano y hay que darle la oportunidad de vivir, solo se justifica el detener la vida cuando la madre es una menor que ha sido abuzada sexualmente o cuando la vida de la mujer está en riesgo, sin embargo es una práctica que no se debe realizar solamente por el gusto de interrumpir una vida”.

El Doctor explicó que hay casos en que el producto viene con alguna malformación genética que no le va permitir desarrollarse y preservar la vida, es en esos casos donde el embarazo puede detenerse, sin embargo como galenos deben de buscar todas las opciones posibles por preservar la salud y la vida del producto aún dentro del vientre materno.

“Yo soy un médico que nunca me prestaría a realizar un aborto cuando la salud del producto y de la madre están bien, considero que nuestra obligación como doctores es preservar la vida en cualquier circunstancia, así lo juré cuando me gradué de médico y es algo que voy a cumplir siempre”.

Aseguró que aunque la ley sea modificada y se despenalice el aborto, habrá médicos que no realizarán esta práctica, toda vez que son doctores “pro vida”, lo que los compromete a salvar el producto y preservar su vida hasta el momento de su nacimiento.

“Siempre hay una posibilidad, darlo en adopción, es una de ellas, nosotros como doctores debemos agotar hasta la última posibilidad por la madre y el bebé, si se despenaliza habrá personas que quieran realizar este acto y es muy respetable, pero en mi caso definitivamente no realizaría un aborto así sea esto una opción legal” concluyó.