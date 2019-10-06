Se queda IMSS sin ambulancia En Nadadores

NADADORES-COAH.- Por más de un año, la Unidad Médica Familiar 74 no cuenta con ambulancia para los traslados de sus derechohabientes, servicio que recae en Protección Civil de este municipio.

Jaime Rivera, director de Protección Civil.

Jaime Alejandro Rivera Martínez, director de dicha área, dijo que hay ocasiones en que la ambulancia de Presidencia Municipal realiza hasta 40 traslados en una semana a diversos hospitales de los mismos pacientes de la Clínica 74.

“Queremos que la Unidad Médica Familiar se responsabilice más para sus derechohabientes, todos somos de aquí y nos conocemos, y la mayorías de las personas que son atendidas por la unidad 74 creen que todo debe ser canalizado por presidencia y no es así. Ellos deben contar con una ambulancia, pero no la tienen”, explicó.

De las dos ambulancias que cuenta el municipio, una de ellas se encuentra en mantenimiento, la otra requiere la tercera afinación en sólo seis meses al rebasar los 15 mil kilómetros de recorrido, “no la estamos acabando por tanto kilometraje, queremos seguir ayudando pero nos vamos a quedar sin ambulancias”, sostuvo el funcionario.

Para un traslado a la Ciudad de Monterrey se requieren 2 mil 200 pesos para tres personas; el conductor de la ambulancia, un paramédico, y un auxiliar de médico, viáticos y combustible y otras situaciones como ponchadora de neumáticos, por citar algunos ejemplos, explicó.