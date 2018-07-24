Se queja regidor de Gerente de SIMAS

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- El regidor Carlos Ortiz Morales puso una queja en Contraloría contra el gerente del SIMAS Francisco González Méndez porque no le pasa información y no respeta el cargo que le otorgó el cabildo como comisario del sistema.

“Siempre me responde que no me puede dar información, solo al Alcalde y en realidad mi cargo como regidor de SIMAS y como comisario, tengo el derecho de que se me informe de su parte”, indicó.

Dijo que el 16 de julio le pidió la información por escrito, pero al no haber respuesta, el pasado lunes 23 de julio, hizo llegar un oficio a la contralora, Karla García para que ponga orden.

Le dio cinco días hábiles a la contralora para que le dé una respuesta en torno a su queja, así que espera que el próximo lunes tenga ya un veredicto sobre su queja contra el funcionario.

Como comisario dijo que su responsabilidad es vigilar que los recursos invertidos se hagan de acuerdo como corresponde a la ley, realizar auditorías sobre las cuestiones administrativas y operativas del sistema, además de practicar la operación técnica de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como de las fuentes de agua que sean propiedad del organismo.

Y a ninguna de estas acciones ha tenido acceso, pues el Gerente del SIMAS le boicotea la información.