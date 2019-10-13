Se reúne Gladys con Directivos de IMSS 51

San Buenaventura, Coah.- Junto al Director de la Clínica Rural 51 Dr. Federico Gómez Imperial y el Jefe Delegacional Dr. Milton Hernán Condor Beraun, la alcaldesa Gladys Ayala Flores se reunió en su despacho para revisar las acciones que fueron autorizadas por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para su remodelación.

Con la seguridad que en San Buenaventura tendrán la mejor clínica rural en beneficio de las familias y atención a la región, la edil agradeció a los directivos la visita al edificio municipal donde hicieron el compromiso de estar en comunicación para apoyo en atención de calidad a los pacientes mientras se lleven a cabo los trabajos.

El Director de la Clínica Dr. Federico Gómez Imperial dijo que esperan además la remodelación de las áreas de atención especializada así como nuevos aparatos para eficientar la atención.

Recordaron que durante la visita del Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís y el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador se autorizó renovar la Clínica Rural 51 e hicieron un recorrido por las instalaciones del Hospital Rural 51 ya que las necesidades son muchas empezando por la infraestructura, techos y consultorios.

El Director de la Clínica Dr. Federico Gómez Imperial dijo que esperan además la remodelación de las áreas de atención especializada así como nuevos aparatos para eficientar la atención médica que se ofrece a toda población sin distinción.

La visita del Presidente de la República fue de lo más fructífera porque desde el momento de su llegada y durante el recorrido corroboró que la clínica 51 es de las más deficientes en el país por ello van a rehabilitarla por completo y requiere de inversión en su estructura total por lo que se va a construir de nuevo.

Gladys Ayala Flores mencionó que como lo han hecho durante su gestión seguirán apoyándose mutuamente para que los pacientes sean atendidos de forma oportuna, se puso a disposición la ambulancia de Protección Civil con la que se han coordinado, así como áreas del DIF o municipio mientras se realizan los trabajos de construcción, se necesiten o no siempre se debe tener opciones para dar la atención médica de calidad, dijo el director de la clínica rural.