Se reúne Lencho con empresarios

Frontera, Coah.-Con empresarios y representantes de las diferentes cámaras, se reunió el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje y lograron excelentes acuerdos para el crecimiento económico y social de la Región Centro. “Es muy importante sostener este tipo de reuniones, porque nos cooperamos entre todos para que el crecimiento de nuestros municipios vaya bien organizado, bien planeado, y que todos participemos” expresó el Presidente Municipal.

Con los alcaldes de los demás municipios de la Región Centro, mantuvieron la primera de muchas reuniones que desean realizar, al ver que está rindiendo buenos resultados el unirse con el mismo fin que es el progreso de todas las familias.

“Estamos viendo alternativas donde las cámaras y los empresarios puedan co-participar, y para la próxima reunión traerles estadísticas y formatos donde puedan incursionar y ayudarnos” señaló Florencio Siller Linaje.

Y en las próximas reuniones se van a priorizar las obras que desean realizar, preparando la próxima reunión, y en la que espera sea igual de exitosa para que esta hermandad se refleje en mejores servicios para cada familia de Frontera y de todos los municipios de la región.