SE REÚNE MARS CON PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió este día con el Grupo de Trabajo de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para analizar las reglas de operación y el plan de trabajo del grupo.

Este grupo de periodistas, académicos y defensores de los derechos humanos, en coordinación con el Gobierno del Estado y con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, tiene por objeto generar políticas públicas que se garanticen las condiciones de seguridad para el libre ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos a través de la investigación, la incidencia y el monitoreo de políticas públicas.

En esta reunión se le dio seguimiento a las diversas mesas de trabajo que se han tenido en conjunto con el Gobierno del Estado.

Asimismo, se presentó la agenda de CONAGO en el tema de los derechos de personas periodistas y defensores de los derechos humanos. Además, fue presentado por la Academia IDH el apartado de las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos en el Programa Estatal de Derechos Humanos.

Este Programa Estatal, se mencionó, está basado en dos principios generales: El cumplimiento de los estándares internacionales e interamericanos para las políticas públicas en derechos humanos, y en la perspectiva de los problemas estructurales en el contexto local.

En esta reunión con el gobernador Miguel Riquelme, participaron Luis Efrén Ríos Vega, Director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; José María Frausto Siller, Secretario de Gobierno; Blas José Flores Dávila, Secretario de Finanzas, y José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad.

También Gerardo Márquez, Fiscal General del Estado; Fernando Gutiérrez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional del Estado; Carmen Galván, Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, y Magdalena López, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.