Sede Coahuila de Educación Inicial En su Congreso Nacional

Saltillo, Coah.- Por segundo año consecutivo Saltillo es sede del Segundo Congreso Nacional de Educación Inicial “Un Buen Comienzo Dura Toda la Vida”, que se realiza con la participación de 300 agentes educativos de los sostenimientos estatal y federal.

La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección de Educación Inicial, llevan a cabo el Congreso con la presentación de conferencias relacionadas con la atención a los niños desde edad temprana, etapa determinante que contribuye a formar la personalidad, afirmar bases afectivas y cognitivas del menor.

Ana Margarita Villarreal Muñoz, directora de Educación Inicial de la Dirección General de Servicios para el Fortalecimiento Educativo, informó que una de las acciones principales para la educación inicial, es contar con agentes educativos capacitados y actualizados para brindar una mejor atención a los niños.

Además es importante reflexionar sobre el papel de las personas adultas frente al bienestar de los niños, generando un clima de afectividad que permita su capacidad creadora y seguridad afectiva.

Esta capacitación, que forma parte de las acciones del Programa U031 Expansión de la Educación Inicial 2019, contará con agentes educativos de los centros de atención infantil tanto federal como estatal, además de la modalidad no escolarizada, reunidos para conocer nuevas estrategias para el aprendizaje en las escuelas.

El programa del congreso incluye las conferencias ”La lectura y las bibliotecas”, que impartirá Alma Carrasco Altamirano, de la Universidad de Puebla.

“Concepciones y retos del programa de educación inicial, un buen comienzo”, con la participación de la profesora Irma Lilia Luna Fuentes, responsable del programa Expansión de la Educación Inicial.

“Prácticas del sostenimiento afectivo y vínculos tempranos”, experiencia que compartirá la Dra. Ana María Serrano Fernández, directora del Proyecto DEI.

“La intervención del agente educativo como potencionador del juego”, participación de las maestras Karen Canto Ruiz y Laura Quijada Enríquez, del área de Investigación y Educación Popular Autogestiva A. C.

Los talleres se realizarán de manera simultánea con una asistencia aproximada de 50 personas en cada uno:

Uso de la lectura y las bibliotecas como herramienta para el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

La poesía como herramienta de sensibilidad y vínculo.

El juego y la libertad: Experiencia básica para el aprendizaje.

Las prácticas del sostenimiento efectivo.

La música, la expresión corporal y la danza.

La necesidad de los bebés y niños pequeños de vivir, experimentar y gozar el arte.

El rol del agente educativo en los centros de atención infantil.

El Segundo Congreso Nacional de Educación Inicial “Un Buen Comienzo Dura Toda la Vida” se clausurará el día 5, en el Hotel Camino Real.