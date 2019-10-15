Separan de su cargo a maestro denunciado de acosar sexualmente a una alumna del Ateneo Fuente de Saltillo

Un maestro de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente
fue separado de su cargo desde el día de ayer, luego de ser denunciado por acoso sexual por una estudiante del plantel, quien con su denuncia formal ante la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios activó el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género en la institución educativa.
Se trata de Víctor Hugo “M”
, docente con 32 años de antigüedad en la máxima casa de estudios, quien fue señalado desde el semestre anterior por una joven (alumna de él) y quien recientemente reiteró su queja ante las autoridades universitarias.
Agresión. La alumna publicaba en redes lo que el maestro le decía en plena clase.
A decir de la queja emitida por la joven, el profesor comenzó a acosar sexualmente a su alumna durante clases, al grado de cuestionarle si ya tenía una vida sexual activa y si tenía experiencia; también llegó a comentarle que su esposa no le satisfacía y por ello buscaba a alguien más.
La joven directamente acudió a la dirección a informar de lo acontecido, esto al correr en el mes de marzo, sin embargo, no se avanzó mucho pues no había un protocolo para combatir la violencia de género en la institución y por parte de la Defensoría de Derechos Humanos solo se emitieron algunas recomendaciones.
NO HABÍA PROTOCOLO
A decir del director del plantel, Marco Antonio Contreras Becerra, en ese entonces pidió tiempo a la estudiante para poder seguir los pasos del protocolo que se activó el mes de abril y hasta hace algunas semanas se retoma el caso tras una publicación anónima en redes sociales, por lo que nuevamente se acerca la chica para denunciar formalmente a su acosador.
“Se vuelve a acercar conmigo, le expliqué en ese tiempo que el proceso no fue el adecuado para poder actuar y poder aplicar una sanción o lo que el protocolo marcara, me dice que ya había activado dentro de la Universidad el protocolo, se puso el caso ante el Consejo Directivo”, explica Contreras Becerra.
Aunque describe que la joven ya no tiene clases con el profesor, se siente intimidada cuando lo ve en el mismo plantel. “El maestro ya no tiene contacto con ella (refirió a una clase) pero ella está en todo su derecho de retomar la queja”, aseguró.
Confirmó que fue acoso sexual de forma verbal cómo el maestro agredió a la alumna; al momento se encuentran investigando la situación, mientras tanto, sale de funciones el maestro, desde ayer al iniciar la actividad educativa luego del fin de semana.
“El Consejo ya va actuar en consecuencia, no puede suspender porque hubo modificaciones en el estatuto, pero sí puede haber una separación del maestro, el Consejo ya tomó la decisión, se separa al maestro del grupo a partir de hoy mientras la investigación continúa”, agrega.
ALUMNAS PIDEN INVESTIGUEN EL CASO
Cuando la joven denunció en redes sociales la situación que vivió con el maestro, un grupo de más de 40 estudiantes de Ateneo Fuente levantaron firmas para solicitar al Consejo Directivo la investigación del caso a fondo, al momento el oficio entregado a la dirección y al mismo organismo se anexó a la activación del protocolo por la denuncia formal, llevando de inmediato la separación del cargo del profesor.
“El respaldo lo tienen completamente mío como director y del Consejo Directivo en un caso de estos”, afirmó.