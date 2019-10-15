Separan de su cargo a maestro denunciado de acosar sexualmente a una alumna del Ateneo Fuente de Saltillo

Un maestro de lafue separado de su cargo desde el día de ayer, luego de ser denunciado por acoso sexual por una estudiante del plantel, quien con su denuncia formal ante laSe trata de, docente con 32 años de antigüedad en la máxima casa de estudios, quien fue señalado desde el semestre anterior por una joven (alumna de él) y quien recientemente reiteró su queja ante las autoridades universitarias.

A decir de la queja emitida por la joven, el profesor comenzó a acosar sexualmente a su alumna durante clases, al grado de cuestionarle si ya tenía una vida sexual activa y si tenía experiencia; también llegó a comentarle que su esposa no le satisfacía y por ello buscaba a alguien más. La joven directamente acudió a la dirección a informar de lo acontecido, esto al correr en el mes de marzo, sin embargo, no se avanzó mucho pues no había un protocolo para combatir la violencia de género en la institución y por parte de la Defensoría de Derechos Humanos solo se emitieron algunas recomendaciones. NO HABÍA PROTOCOLO A decir del director del plantel, Marco Antonio Contreras Becerra, en ese entonces pidió tiempo a la estudiante para poder seguir los pasos del protocolo que se activó el mes de abril y hasta hace algunas semanas se retoma el caso tras una publicación anónima en redes sociales, por lo que nuevamente se acerca la chica para denunciar formalmente a su acosador. “Se vuelve a acercar conmigo, le expliqué en ese tiempo que el proceso no fue el adecuado para poder actuar y poder aplicar una sanción o lo que el protocolo marcara, me dice que ya había activado dentro de la Universidad el protocolo, se puso el caso ante el Consejo Directivo”, explica Contreras Becerra.