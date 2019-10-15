Será el DAP del 5%

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- El impuesto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) fue analizado por las autoridades, como se recordará se suspendió provisionalmente por el excesivo cobro de 200 a 400 pesos que se aplicó a los ciudadanos en los recibos de CFE y ahora se estableció que se cobrará un incremento del 5 por ciento al consumo del contribuyente y hasta aquellos que tengan un predio en el abandono pagarán 20 pesos por el servicio de iluminación.

En Junta de Cabildo se aprobó lo anterior, lo cual ha molestado a cientos de ciudadanos quienes ya hasta han formado la organización denominada “No al DAP” para realizar acciones a fin de lograr eliminar el impuesto.

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada, expidió un documento a los regidores en el que se señala que los propietarios o poseedores de predios rústicos y urbanos que no estén registrados ante Comisión Federal de Electricidad, pagarán una tarifa fija de 20 pesos, directamente en Tesorería Municipal por concepto de DAP.

Este es el documento que llegó a manos de los regidores.

En el mes de agosto se suspendió el cobro del impuesto a alrededor de 6 mil 500 usuarios y tras alrededor de un mes y medio que se estuvo analizando finalmente se estableció que el monto a cobrar es del 5 por ciento en cada recibo que expida la CFE.